Monza e Sochi, doppio inciampo Ferrari: in Turchia per riaprire la sfida con McLaren

Nel prossimo GP in Turchia la Scuderia di Maranello è chiamata ad invertuire la tendenza recente nella sfida con la McLaren.

di

STEFANO GATTI

Quello che si è concluso con il Gran Premio di Russia è stato un mese di settembre dal bilancio sostanzialmente deludente per la Ferrari, soprattutto nell'ottica della sfida con la McLaren per il terzo posto nel Mondiale Costruttori: tra Zandvoort, Monza soprattutto e poi ancora Sochi il team britannico ha allungato il passo, aggiungendo alla propria classifica 64 punti contro i 51 del pallottoliere rosso.

Urge correre ai ripari, a partire dalla prossima tappa del Mondiale: il Gran Premio della Turchia in programma il secondo weekend di ottobre all'Istanbul Park. dove tra l'altro la Ferrari ha un tradizione vincente, ma ormai lontana nel tempo. Anche se proprio da quelle parti Vettel e Leclerc misero a segno poco più di un anno fa il miglior risultato della scorsa stagione..., per il resto largamente da dimenticare.

A Sochi intanto la McLaren (visto il finale bagnato) ha preso il largo in classifica. Nei tre GP del mese se sta per chiudersi, solo a Zandvoort il bottino della Scuderia è stato più ricco di quello del diretto avversario 16 punti a 1. Poi però la musica è cambiata. La clamorosa doppietta Ricciardo-Norris a Monza ed i piazzamenti di rincalzo dei due uomini in rosso hanno spostato gli equilibri nettamente a favore di Woking: 44 punti a 20. Tendenza confermata a Sochi, nonostante il podio di Sainz: 19 punti a 15 per il team papaya e... meno male che Norris è andato a fondo nel finale.

Alla vigilia del GP della Turchia, e tirando le somme (parziali): McLaren batte Ferrari 234 a 216, 5. Un differenziale di 17,5 punti tutto sommato colmabile ma solo... migliorando drasticamente il rendimento degli penumatici, vero Tallone d'Achille della SF21. Purtroppo, all'inizio della fase finale della stagione (di qualsiasi stagione, non di questa in particolare), i margini di miglioramento sono limitati, ed in primo modo - a meno di non essere in corsa per il titolo iridato - a causa del focus ormai spostato sull'anno a venire. A maggior ragione quando ormai dietro l'angolo c'è una svolta storica a livello di regolamento tecnico. Missione difficile quindi per la Ferrari, tendente al difficilissimo.