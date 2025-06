Montreal crocevia del Mondiale, la Ferrari ancora in cerca del vero Hamilton

Unico Gran Premio overseas ad interrompere una sequenza di gara in Europa (iniziata ad Imola e al capolinea ancora in Italia, a Monza), quello del Canada è un crocevia importante anche se non decisivo del Mondiale che ha iniziato domenica 1. giugno in Spagna il secondo terzo del suo cammino. Montreal e il circuito "cittadino" intitolato a Gilles Villeneuve non sorridono più di tanto alla Ferrari, almeno in tempi recenti. Chiuda l'epopea-Schumacher (sei vittorie in otto anni dal 1997 al 2004), la Rossa ha occhieggiato una sola volta dal gradino più alto del podio: nel 2018 con Sebastian Vettel. Negli ultimi quindici anni infatti a fare incetta di vittorie sull'isola artificiale di Notre-Dame si sono alternate Red Bull e Mercedes, quest'ultima all'inizio (2010-2012) del periodo preso in considerazione come fornitrice di motori della McLaren.