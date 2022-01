Mick Schumacher: "La sfida con Verstappen a Budapest il momento più alto della mia stagione"

FORMULA 1

Il figlio del sette volte iridato riflette sulla stagione del suo debutto e punta al salto di qualità nel Mondiale che scatta il 20 marzo a Sakhir.

di

STEFANO GATTI

Nel giorno in cui papà Michael compie cinquantatré anni, il figlio Mick tira le somme di un 2021 vissuto - tranne rare ma significative eccezioni - in coda al gruppo, soprattutto a causa dello sviluppo (inesistente) della sua Haas-Ferrari. La recente promozione a pilota di riserva della Scuderia di Maranello è un splendida opportunità in prospettiva ma Mick ha l'ambizione (in un certo senso l'obbligo) di mettere in mostra le proprie qualità in un 2022 sicuramente decisivo e senza più alibi di sorta per il suo futuro nella massima formula.

"Come stagione del debutto non mi posso lamentare. Credo che ci siano stati anche alcuni buoni momenti. Su tutti la mia battaglia con Verstappen al GP d'Ungheria e poi l'ingresso con le mie sole forze in Q2 ad Istanbul: è stato bello. Ci sono stati insomma degli alti, ma credo di aver imparato molto di più dai bassi. Si è trattato di lezioni che spero di poter mettere a frutto quest'anno. Soprattutto perché la sfida che mi si presenta davanti è ancora più impegnativa.

Dovevamo arrangiarci con i mezzi a nostra disposizione e direi che ne abbiamo estratto il massimo. Nel 2021 è stato molto importante imparare a gestire gli pneumatici ed in particolare il loro degrado. La finestra di rendimento è molto limitata e - quando la "sfuori" - la cose si mettono subito male. Lo abbiamo imparato a nostre spese e la squadra mi ha aiutato: penso di essere migliorato molto. Ora mi sento più sicuro in questo campo, cosiccome nel confronto con il mio compagno di squadra, che per tutto l'anno è stato il mio unico punto di riferimento. Insieme, ce l'abbiamo messa tutta per avvicinarci a Williams ed Alfa Romeo. Nel finale di stagione - siamo riusciti a ridurre il gap, e non di poco: era qualcosa che non ci saremmo aspettati nel 2021. Quindi in generale siamo soddisfatti".