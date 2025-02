Londra chiama Fiorano: Ferrari SF-25 pronta al battesimo della pista

Dopo i lustrini, la pista. Lasciato alle spalle il mega-evento londinese che ha dato il via alla nuova stagione, la Ferrari e i suoi uomini hanno fatto rientro in Italia nella notte per i primi giri di ruote della nuova Ferrari SF-25 sulla pista di casa a Fiorano. Solo uno shakedown appunto (previsto a partire da metà mattinata) per Lewis Hamilton e Charles Leclerc, che offrirà la prima verso occasione di vedere (da lontano, il test si svolge a porte chiuse) le vere forme dell'ultima nata di Maranello, dopo i renderering offerti a margine della serata alla 02 Arena di Londra. Poi sarà tempo di imbarcare tutto sul cargo destinato a trasportare in Bahrain la monoposto, in vista del ben più importante impegno nell'unica sessione di test sulla pista di Sakhir, dove la nuova Rossa per il Mondiale che scatta tra ormai meno di un mese in Australia si confronterà con tutte le sue avversarie. Non più solo sul piano della livrea ma su quello della performance in pista.