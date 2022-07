Libere GP Gran Bretagna, Sainz: "La macchina è competitiva". Leclerc: "Non è stata una giornata semplice"

F1 SILVERSTONE

Lo spagnolo è fiducioso per il prosieguo del weekend, il monegasco ha invece ha subito dei problemi nel corso delle FP2

Una buona giornata di prove libere per la Ferrari che a Silverstone chiude con Carlos Sainz davanti a tutti e con una buona simulazione sul passo gara. Il pilota spagnolo, arrivato secondo in Canada due settimane fa, è ottimista su quanto potrà essere fatto nel GP di Gran Bretagna: "Mi aspettavo di poter essere così competitivo perché sappiamo di avare una buona macchina quest'anno che può lottare con le Red Bull. Anche questo fine settimana sono sicuro che sarà una grande e bella battaglia con loro". F1, a Silverstone tra pioggia e sole

























































"È stata una giornata con condizioni meteo complicate, il vento e la pioggia non hanno reso facile il lavoro. Questo tracciato è molto complicato per il bumping, quindi ci sarà da bilanciare al meglio l'auto per far fronte al problema e renderci la vita un po' più semplice. Domani possiamo fare bene e faremo di tutto per migliorarci. Le qualifiche si annunciano interessanti per via del rischio pioggia, e in questo caso i pochi giri sul bagnato della prima sessione torneranno utili. Vediamo cosa ci riserva la giornata di domani" ha detto lo spagnolo.

Quinto tempo invece per l'altra Ferrari di Charles Leclerc: "È stata una giornata non semplice, al mattino abbiamo girato poco per colpa della pioggia e poi nelle FP2 abbiamo avuto dei problemi. Ho avuto problemi a guidare la macchina, ma alla fine tutto si è risolto perché abbiamo modificato il set up. Non mi sono trovato bene con le soft, diverso invece con le medie, ma comunque il feeling sull'auto è stato buono. Guardiamo con fiducia a domani, può essere una buona giornata.