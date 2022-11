Libere F1, Leclerc: "Daremo il massimo in qualifica". Sainz: "Non vedo l'ora di scendere in pista"

f1 abu dhabi

Giornata positiva in casa Ferrari, con entrambi i piloti che si sono detti soddisfatti della doppia sessione di Yas Marina

F1, l'ultimo weekend ad Abu Dhabi



























Il venerdì di libere F1 della Ferrari ad Abu Dhabi si conclude in maniera positiva, con Charles Leclerc e Carlos Sainz soddisfatti di com'è andata la prima giornata sulla pista di Yas Marina. La prima F1-75 in classifica cronometrica, col terzo tempo, è quella di Leclerc che ha commentato così la doppia sessione: "Nel complesso le nostre sessioni sono state buone. Abbiamo faticato di più sul passo gara perché abbiamo accusato un discreto degrado gomme, come però ci attendevamo".

"Il ritmo in qualifica è un po’ meglio ma i nostri avversari sembrano essere leggermente davanti. Sfrutteremo le prove libere di domani per fare ulteriori progressi e dare il massimo nell’ultima qualifica dell’anno" ha detto il monegasco.

SAINZ: "NON VEDO L'ORA DI SCENDERE IN PISTA"

Sesto tempo per Carlos Sainz: "Dopo aver perso la prima, la seconda sessione di libere è stata molto intensa: abbiamo infatti dovuto recuperare con il programma cercando di entrare nel ritmo il prima possibile. Le sensazioni non sono troppo male ma c’è ancora parecchio margine di miglioramento per domani. Non vedo l’ora di scendere in pista per l’ultima qualifica della stagione.

SHWARTZMAN: "A MIO AGIO IN PISTA"

Nella prima sessione è sceso in pista il russo Robert Shwartzman, che si è detto soddisfatto ed entusiasta per il lavoro portato in pista: "La sessione di prove libere è stata buona e sono soddisfatto con i progressi che sono riuscito a fare. Chiudere settimo è stata una bella soddisfazione, in macchina mi sono sentito a mio agio e abbiamo completato il programma senza intoppi. Abbiamo cominciato il turno testando alcuni sviluppi e il team è stato soddisfatto con i dati che abbiamo raccolto, il che non può che farmi piacere. Ringrazio la Scuderia per questa opportunità e non vedo l’ora di tornare in macchina martedì prossimo per una intera giornata di prove, dove conto di migliorarmi ulteriormente e accumulare ancora più esperienza al volante di questa generazione di vetture.