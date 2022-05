Libere 3 Monaco: Perez per 41 millesimi su Leclerc; Sainz 3. davanti a Verstappen

PROVE LIBERE 3

Il messicano interrompe lo strapotere del ferrarista di casa nel terzo ed ultimo turno di prove libere a Montecarlo.

La voglia di rifarsi dalla delusione di Barcellona spinge Sergio Perez al miglior tempo nelle Libere 3 del GP di Monaco. Il messicano rifila 41 millesimi di secondo a Charles Leclerc in un turno di prove da simulazione piena della qualifica, con il ferrarista e la seconda punta Red Bull a strappArsi a ripetizione la vetta della classifica. Terzo tempo per Carlos Sainz, ma staccato di 370 millesimi e quarto per Max Verstappen (+0.470), puntualmente battuto dal compagno di squadra in tutti e tre i turni di prove libere nel Prncipato. © Getty Images

Un vero e proprio antipasto della caccia alla pole, quello andato in scena a Montecarlo nei sessanta minuti finali del terzo ed ultimo tuno di prove libere monegasche ed in particolare nel suo scorcio finale. L'ha spuntata un Perez in grande spolvero e - abbastanza incredibilmente - per tre volte su tre più veloce del proprio capitano Verstappen nel programma delle prove libere. Sergio chiude al comando, con 41 millesimi di vantaggio su Lecler che manca l'en plein delle libere ed è ora totalmente proiettato sulla caccia alla pole. Missione che possono permettersi di mettere nel mirino, oltre al monegasco ed al messicano, anche l'altro ferrarista Sainz ed il campione in carica: entrambi hanno però chiuso le ultime libere con distacchi abbastanza rilevanti dalla vetta, ma nulla è perduto ed entrambi sono autorizzati a puntare alla prima fila. Il ferrarista però incassa (suo malgrado) una reprimenda da parte della Direzione Gara per aver ostacolato Lance Stroll durante le prove. Multata di 25mila euro la Ferrari che - secondo gli Stewards - non ha correttamente istruito lo spagnolo sull'esatta posizione (e soprattutto la prossimità) della Aston Martin del canadese e quindi sul da farsi.

© Getty Images

Alle spalle dei magnifici quattro - difficile pensare ad altri candidati per le prime due file - ci sono un apparentemente ritrovato Pierre Gasly (+734) ed un Lando Norris (+0.750) che non ha mai lasciato i quartieri alti della classifica nelle prove libere. Kevin Magnussen ha ormai preso gusto a mischiarsi ai big e chiude ottavo, separando in classifica le Mercedes, con Lewis Hamilton questa volta davanti a George Russell (rispettivamente settimo e nono) ma con distacchi pesanti da Perez: 899 millesimi per Lewis, un secondo esatto al millesimo per George. La top ten si chiude con Fernando Alonso, staccato di un secondo e 109 millesimi dalla vetta. A proposito di Alpine, continua a sorprendere - in negativo - la performance di Esteban Ocon, solo diciassettesimo e - sempre a proposito di confronti tra compagni di squadra - appena alle spalle di Daniel Ricciardo, alla ricerca del... tempo perduto a causa dell'incidente nel econdo turnpo di prove dle tardo pomeriggio di venerdì.