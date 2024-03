Libere 3 Jeddah: Verstappen e Leclerc già ingaggiati per la pole, Bearman 10. al debutto

© Getty Images

Max Verstappen sale in cattedra nel terzo e ultimo turno di prove libere di Jeddah, interrotta per una decina di minuti (e poi ripresa per il rush finale) dalla bandiera rossa per l'uscita di pista della Sauber di Guanyu Zhou (incolume) che impatta di tre quarti posteriore le barriere. Miglior tempo in un minuto, 28 secondi e 412 millesimi per il campione olandese che precede Charles Leclerc (+0.196) e il proprio compagno di squadra Sergio Perez (+0.494). George Russell e Lando Norris chiudono la top five mentre OIiver Bearman - al debutto sulla Ferrari in sostituzione di Carlos Sainz - se la cava egregiamente con la SF-24 tra le curve cieche del velocissimo tracciato della Corniche, chiudendo il turno al margine basso della prima pagina della classifica: decimo a 894 millesimi da Verstappen.