"Lewis e Valtteri la nostra priorità attuale ma il futuro è dei giovani": Wolff avvisa Hamilton e Bottas

FORMULA 1

di

STEFANO GATTI

Altro che "engine freeze"! Quello che Toto Wolff mette in atto - all'indomani dell'esito positivo della trattativa con Lewis Hamilton - è un vero e proprio "congelamento" dell'attuale line-up di piloti alla stagione che sta per prendere il via, lasciando però intendere senza mezzi termini l'intenzione (se non proprio l'ineluttabilità) di una "rivoluzione" da realizzarsi a partire dal 2022: con o senza Hamilton.

"Non ho pensato neanche per un istante all'eventualità che Lewis non firmasse con noi, non ho mai avuto dubbi in proposito. Per quanto riguarda le speculazioni uscite sulla stampa a proposito di fantomatiche clausole, non so da dove venissero ma erano comunque prive di fondamento. Ne ho letto, le ho trovate prospettive interessanti ma la verità è che non abbiamo discusso nemmeno per un secondo su clausole specifiche riguardanti la scelta dei piloti. Lewis non ha mai avanzato pretese di questo genere negli ultimi otto anni ed in ogni caso la decisione in merito è della squadra. Altre clausole su una partecipazione del pilota alle entrate erano voci ugualmente infondate. Nessuna di queste è mai entrata nella trattativa".

Non sarà mai esistita una "clausola-Verstappen" (o Russell...) ma la prima intervista di Toto Wolff a proposito del nuovo accordo con il Re Nero è ben poco tranquillizzante per lo stesso Lewis... ed a maggior ragione per Bottas! Perché il top manager austriaco ha più volte rimarcato la necessità di "congelare" qualsiasi prospettiva che vada oltra il Mondiale al via tra un mese a mezzo in Bahrain, consegnando all'esterno l'impressione della disponibilità (quasi rassegnazione) ad un cambio di rotta legato all' incertezza della situazione globale, prima ancora che all'introduzione del nuovo regolamento tecnico nel 2022.

“Ci siamo accordati sulla base di un anno di contratto perché, in primo luogo, ci sarà una cambio sostanziale di regolamenti nel 2022 vogliamo vedere cosa accadrà nel mondo e nella nostra azienda. D'altra parte, abbiamo chiuso la trattativa molto tardi perché la nostra intenzione era quella di intavolarla tra le due gare di fine stagione in Bahrain (a cavallo tra i mesi di novembre e dicembre, ndr), ma poi come sapete Lewis è risultato positivo al Covid e quindi tutto è stato rinviato ai giorni immediatamente precedenti Natale ed a quel punto era fondamentale stringere i tempi. Quindi a quel punto abbiamo rinviato la discussione sul 2022 ai prossimi mesi".

"Lewis deve prendere a breve decisioni importanti sul suo futuro, nelle quali non vogliamo immischiarci. D'altra parte, come squadra dobbiamo fare ragionamenti di lungo termine per quanto riguarda i nostri piloti. Valtteri e Lewis sono per tutto il 2021 la nostra unica priorità, li sosterremo fino in fondo. Poi guarderemo al futuro oltre questa stagione per definire la coppia di piloti del 2022 ed oltre. Discuteremo prima di tutto con Valtteri e Lewis, nel rispetto dei nostri valori di lealtà ed integrità ma, indubbiamente, il futuro è delle giovani promesse e per questo dobbiamo fare dei ragionamenti a lunga gittata".

