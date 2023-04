Leclerc sorride a metà: "Passettini in avanti ma... servono passi da gigante"

GP AZERBAIJAN

Il ferrarista monegasco non riesce ad essere soddisfatto fino in fondo del primo podio stagionale

© Getty Images "Le Red Bull sono ancora di un'altra categoria nel passo-gara. Io sono partito bene ma non avevo la possibilità di resistere in testa, loro avevano molto più passo... Dobbiamo rimanere concentrati e migliorare ancora sul lungo. Il divario resta difficile da colmare e credo che le Red Bull non abbiano spinto al massimo... Le sensazioni sono migliorate ma abbiamo ancora molto lavoro da fare... Alonso ci ha provato ma lo conosco: sapevo che avrebbe risparmiato gli pneumatici nella prima parte della gara e gestirli per poi spingere nel finale ed allora l'ho fatto anch'io". Il Gran Premio dell'Azerbaijan si è concluso da pochi minuti ma è già un'analisi molto lucida quella che Charles Leclerc consegna ai microfoni dopo aver arpionato il primo podio ferrarista del 2023.

© Getty Images

"Continuo a crederci ma questa gara ha dimostrato che abbiamo fatto qualche passettino in avanti ma dobbiamo fare passi da gigante per lottare con la Red Bull, senza dimenticare che in assetto-gara anche la Aston Martin è davanti a noi. Questo fine settimana abbiamo fatto tutto alla perfezione ogni volta che siamo scesi in pista, a parte la seconda fase della qualifica Sprint, ma quell'errore era ininfluente. Abbiamo massimizzato ogni singolo turno insomma, però non è bastato. Non siamo abbastanza veloci: prendendo qualche rischio in più sul giro secco si può fare la differenza. Solo che poi in gara, da qualsiasi punto di vista la si guardi, se spingiamo all'inizio perdiamo sulla distanza e viceversa. La direzione intrapresa è quella giusta, ma resta molto da fare e non so se sarà comunque abbastanza per colmare il gap".

FREDERIC VASSEUR

"Abbiamo fatto dei passi avanti: due pole position e il podio oggi. Il nostro obiettivo resta la vittoria ma qui abbiamo fatto un buon lavoro, siamo migliorati rispetto a Melbourne nella gestione-gara. Certo, Miami sarà ancora un'altra storia. Porteremo degli aggiornamenti nelle prossime gare, ma lo faranno anche gli altri, quindi non ci facciamo tante illusioni. Siamo riusciti a sfruttare bene il nostro pacchetto: abbiamo fatto un bel salto rispetto a Jeddah in termini di operatività, da questo punto di vista sono soddisfatto. Non credo che le Red Bull abbiano gestito, anzi credo non lo facciano mai. Oggi poi non potevano proprio: erano in lotta tra di loro. Abbiamo un deficit di performance sulla distanza nei loro confronti, ma è meglio che ad inizio anno. Quanto ai piloti, Leclerc qui sta bene, vuole vincere il titolo con la Ferrari. Ci sono tante voci su di lui ma - per quanto di riguarda - l'argomento non è in agenda. Qui ha fatto un weekend perfetto, anzi magico: quando gli abbiamo chiesto di spingere nel finale per respingere l'attacco di Alonso, lui lo ha fatto. Ha sbagliato nella qualifica Sprint, ma non è stato un errore vero e proprio, perché era già qualificato. Per Carlos invece è stato un fine settimana duro, in salita fin dall'inizio. Su un circuito cittadino (e con il format Sprint) è tutto molto più complicato in questi casi. Ha comunque portato a casa un buon quinto posto, aggiungendo punti alla nostra classifica Costruttori".