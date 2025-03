Leclerc prende a calci il Mondiale, Tsunoda country style, McLaren "tratta" Russell!

Un look che da queste parti non passa inosservato... come invece quello di Lance Stroll. Sempre sull'orlo del ritiro ma poi sempre in sella (o meglio dietro al volante della sua Aston Martin), il facoltosissimo canadese si è mimetizzato tra la folla ma non sarà difficile - domenica al via - rintracciarlo a colpo sicuro nei bassifondi della griglia di partenza. Scherziamo Lance, ma ti lasciamo il compito di smentirci! Quello che non abbiamo ancora capito è se non trovi il chiodo oppure il casco e casomai il muro per appendercelo.