Leclerc: "Molto soddisfatto di questa stagione"

FERRARI

Il monegasco traccia già un bilancio verso Austin: "Su 22 gare ci sarà sempre un errore, ma ho la sensazione che se ne parli più di quanto si dovrebbe"

Charles Leclerc è contento del suo 2022, nonostante alla fine il titolo di F1 non sia arrivato a Maranello. Nel mirino resta il secondo posto, che Sergio Perez gli ha da poco strappato, ma il monegasco vede comunque il bicchiere mezzo pieno. "Onestamente sono molto soddisfatto di questa stagione. Naturalmente si farà sempre riferimento agli errori che ho commesso a Imola e in Francia, ma su 22 gare ci sarà sempre un errore, soprattutto se stai spingendo al limite", ha detto il pilota Ferrari a pochi giorni dal weekend di Austin.

Vedi anche Formula 1 F1, Verstappen: "Futuro? Potrei fare altre esperienze nel motorsport" "Non credo che quando ho commesso gli errori, stessi cercando di compensare altre mancanze. Sarebbero potuti accadere in qualsiasi momento della stagione. Non posso cambiare quello che è successo, ma ho la sensazione che se ne parli più di quanto si dovrebbe", ha aggiunto parlando a RacingNews".

Certo, la classifica parla chiaro a favore di Verstappen: "Il divario di punti è enorme e ci sono state perdite di punti importanti ravvicinate e ad un certo punto qualsiasi cosa facevamo eravamo sotto la lente d'ingrandimento. Ma come squadra dobbiamo migliorare le domeniche e lavoreremo su questo".