Mondiale, tutti i diffidati: dal "caso" Olise a Hakimi e Bellingham, chi rischia di saltare la semifinale

© italyphotopress | Achraf Hakimi, Marocco
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Lo spettro delle squalifiche aleggia sul Mondiale. Ben 17 giocatori distribuiti tra le 8 squadre che hanno conquistato i quarti di finale rischiano di saltare l'eventuale semifinale. Il regolamento infatti parla chiaro: al raggiungimento delle due ammonizioni accumulate in partite differenti scatta una giornata di squalifica. Dopo la fase a gironi i cartellini sono stati azzerati, ma ora, dopo aver giocato sedicesimi e ottavi, sono tanti i campioni che rischiano di incappare in una squalifica: il prossimo "condono" avverrà infatti una volta approdati in semifinale.
In tanti tremano, uno su tutti Michael Olise. La Francia, sull'onda lunga del caso Balogun, aveva anche chiesto che il giallo preso dal trequartista del Bayern nella corrida contro il Paraguay fosse cancellato (visto che era stato assegnato per un fallo non commesso). Richiesta rimandata al mittente. Olise dovrà dunque giocare contro il Marocco con un giallo sul groppone: un altro potrebbe precludergli l'eventuale semifinale. Ma non è l'unico a dover convivere con questo peso: tutti i giocatori diffidati.