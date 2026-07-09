Mondiale, tutti i diffidati: dal "caso" Olise a Hakimi e Bellingham, chi rischia di saltare la semifinale

Lo spettro delle squalifiche aleggia sul Mondiale. Ben 17 giocatori distribuiti tra le 8 squadre che hanno conquistato i quarti di finale rischiano di saltare l'eventuale semifinale. Il regolamento infatti parla chiaro: al raggiungimento delle due ammonizioni accumulate in partite differenti scatta una giornata di squalifica. Dopo la fase a gironi i cartellini sono stati azzerati, ma ora, dopo aver giocato sedicesimi e ottavi, sono tanti i campioni che rischiano di incappare in una squalifica: il prossimo "condono" avverrà infatti una volta approdati in semifinale.