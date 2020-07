Leclerc accetta la sua SF1000, Vettel sbotta: "Un disastro"

DALLA FERRARI

Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono tutt'altro che soddisfatti per le prestazioni delle loro SF1000 nelle libere del GP di Gran Bretagna. Quarto tempo di giornata per Leclerc a Silverstone, una sessione non del tutto negativa che ha regalato degli spunti: "Dobbiamo analizzare bene i dati". Delusione totale per il pilota tedesco: "Disastro, così è difficile prendere il ritmo".

"Non è stata una giornata negativa, ma abbiamo faticato sul passo gara. Dobbiamo migliorare, il carico aerodinamico va bene per la qualifica ma per la simulazione di gara dobbiamo analizzare bene i dati" l'analisi del monegasco.

Ben più duro Seb: "E' stata una giornata disastrosa, così è difficile prendere il ritmo. Abbiamo da migliorare e da imparare, domani dovremo migliorare la macchina e domani vedremo dove saremo".