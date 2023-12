La Williams conferma Sargeant per il 2024 al fianco di Albon

ULTIMA CASELLA

L'americano ancora titolare: "Sono entusiasta". Per la prima volta nessun team ha cambiato i suoi piloti

Albon, il casco versione cartoon by Mad56





































Logan Sargeant resta alla Williams. Il team britannico ha confermato il rookie statunitense per la prossima stagione. Il driver 22enne sarà ancora al fianco di Alexander Albon in una line-up invariata rispetto alla stagione che si è appena conclusa. Per Sargeant, la conferma arriva dopo un debutto difficile in Formula 1: in questo Mondiale, il pilota americano ha raccolto un solo punto, frutto del decimo posto al Gran Premio degli Stati Uniti. Con la fiducia della Williams a Sargeant ogni team ha confermato la coppia di piloti che ha chiuso il Mondiale quest'anno: è la prima volta che succede nella storia del circus.

"Sono entusiasta di continuare a correre con la Williams anche nella stagione 2024 - le parole di Sargeant - . E' stato un viaggio incredibile quello fatto con il team finora e sono grato per l'opportunità di continuare a crescere come pilota all'interno di un gruppo cosi' talentuoso e dedito al lavoro. Abbiamo piani entusiasmanti per il futuro e non vedo l'ora di contribuire al successo della squadra nel 2024".