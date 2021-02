La W12 di Hamilton e Bottas conferma l'abito scuro... con nuances argento e tocchi di rosso e di "verde."

FORMULA 1

Ricompaiono i toni dell'argento sulla livrea della monoposto con la quale sia Hamilton che la Mercedes vanno a caccia dell'ottavo titolo.

di

STEFANO GATTI

La Freccia rimane nera ma, tra le pennellate rosse e verdi, "omaggio" ad INEOS e Petronas, si affaccia un ritorno all'antico, o perlomeno al classico. AMG Mercedes ha infatti offerto via social un'anteprima sul probabile look della W12 che sarà presentata - online, s'intende - martedì 2 marzo, a dieci giorni dal primo dei tre giorni di test precampionato a Sakhir. Dall'abitacolo verso il retrotreno della monoposto infatti, all'altezza del cofano motore la livrea nera sfuma gradualmente nel colore originale delle "Silver Arrows".

Il team Campione del Mondo Costruttori sembra insomma intenzionato a confermare la scelta fatta l'anno scorso di rinunciare ai propri colori ufficiali per concedere spazio (nel vero senso del termine) alle istanze del proprio pilota numero uno nella lotta alle discriminazioni razziali, fatta immediatamente propria dalla Formula Uno stessa. Il look "total black" lascerà però spazio a qualche concessione all'antico, come detto e come anche logico. Certo, a voler essere pignoli, il "cappello" rosso (confermato) nella parte culminante del cofano e la sinuosa onda (verde?azzurra?acquamarina?) sulle fiancate - ugualmente di stretta derivazione "ventiventi" - aggiunti al ritorno dell'argento-quasi bianco nella "pinna" posteriore, compongono una combinazione cromatica meno elegante e... intimidatoria rispetto a quella della scorsa stagione. Ma è una questione di gusti e di punti di visti, non è nemmeno detto che questo "preview" non sia una manovra fuorviante e poi alla fine - come dice un vecchio "adagio", si fa per dire, trattandosi di motorsport! - un'auto da corsa uno è veramente bella quando va anche molto forte. E tutto il resto conta molto poco, molto meno. Se poi la guida Hamilton...!