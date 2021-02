La McLaren si mostra per prima: obiettivo dare fastidio ai top team

FORMULA 1

Svelata la MCL35M che sarà affidata alle ambizioni di Ricciardo e Norris

La McLaren è stata la prima delle scuderie di Formula 1 a presentare la sua nuova monoposto per la prossima stagione. La MCL35M sarà affidata alle ambizioni dell'esperto australiano Daniel Ricciardo, che arriva dalla Renault al posto del ferrarista Carlos Sainz junior, e del talento britannico Lando Norris. La novità principale in casa McLaren è il cambio di motore, con il passaggio dalla power unit Renault a quella Mercedes. La McLaren vince il GP delle presentazioni: ecco la MCL35M









































Ultime gallery Vedi tutte

"Stiamo cercando di colmare il divario con il team Mercedes, che ci aspettiamo sarà anche quest'anno il più veloce", ha afferma il boss Zak Brown, che non si è sbilanciato in previsioni sui tempi della rimonta. Il 31enne Ricciardo è molto motivato e lavora con l'ambizione "di tornare stabilmente sul podio". "Spero che la mia esperienza e motivazione mi permetteranno di ottenere il massimo nelle mie battaglie", ha detto l'australiano, che dovrà confrontarsi anche con la voglia di Norris, di dieci anni più giovane, ma che ha già dimostrato tutte le sue doti e che in McLaren si trova a casa. "Con la squadra ho piccole cose da collimare - ha confermato - e mi avvicino alla nuova stagione sapendo già quello che voglio".