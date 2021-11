La Formula 1 punta ancora sulla Cina: accordo fino al 2025

L'ANNUNCIO

Nel 2022 ancora non si correrà per la pandemia

La Formula 1 ha esteso il suo contratto con il Gran Premio della Cina fino al 2025. Nonostante la tappa sia assente nel calendario record di 23 gare del prossimo anno a causa dei problemi legati alla pandemia, il Circus punta a tornare a Shangai "il prima possibile". L'ultimo GP della Cina è stato disputato nel 2019, quando la F1 ha celebrato la sua millesima gara. Il debutto era stato nel 2004, con la vittoria di Rubens Barrichello su Ferrari. "Anche se siamo tutti delusi di non aver potuto includere la Cina nel calendario 2022 a causa della pandemia in corso", Shangai "rientrerà nel calendario non appena le condizioni lo consentiranno e non vediamo l'ora di tornare il prima possibile con i tifosi", dichiara l'amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali.

Per il 2022 era già stata confermata la presenza, per il terzo anno consecutivo, del Gran Premio dell'Emilia Romagna e del Made in Italy a Imola il 24 aprile, come quarto atto del campionato in sostituzione del Gran Premio della Cina.