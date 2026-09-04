La Formula 1 2027 riparte da Milano: l'annuncio social per la presentazione delle vetture

Un'anticipazione sul "season launch" era già arrivata nella giornata di ieri, quando sugli account social della F1 era comparsa una clip che ritraeva la piantina dell'Italia. Un ulteriore riconoscimento per il Paese e in particolare per la Lombardia. Dopo l'evento Ferrari di due giorni fa a Palazzo Reale e il grande appuntamento di Monza, Milano si appresta a ospitare un altro grande evento, due anni dopo il successo della presentazione avvenuta ala O2 Arena di Londra il 18 febbraio 2025.