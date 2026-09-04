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La Formula 1 2027 riparte da Milano: l'annuncio social per la presentazione delle vetture

Il capoluogo lombardo ospiterà la presentazione delle monoposto del prossimo anno. Il video pubblicato dal canale ufficiale non lascia spazio a dubbi

04 Set 2026 - 12:04
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Nel giorno che apre il weekend del Gran Premio di Monza, arriva un altro grande annuncio per l'Italia. Sarà Milano la città che ospiterà la presentazione delle vetture per il Mondiale 2027. L'annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato dai profili ufficiali della F1, in cui viene ritratta una monoposto che sfreccia con le guglie del Duomo sullo sfondo. Le date segnate sono 18-20 febbraio 2027.

Un'anticipazione sul "season launch" era già arrivata nella giornata di ieri, quando sugli account social della F1 era comparsa una clip che ritraeva la piantina dell'Italia. Un ulteriore riconoscimento per il Paese e in particolare per la Lombardia. Dopo l'evento Ferrari di due giorni fa a Palazzo Reale e il grande appuntamento di Monza, Milano si appresta a ospitare un altro grande evento, due anni dopo il successo della presentazione avvenuta ala O2 Arena di Londra il 18 febbraio 2025. 

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