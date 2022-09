La Ferrari "scalda" Shwartzman: debutto sulla F1-75 in Texas, probabile bis ad Abu Dhabi

© Getty Images

Debutto in Formula Uno da "doppia A" per Robert Shwartzman. Il pilota russo (ma con licenza israeliana) della Ferrari Driver Academy prenderà parte al primo turno di prove libere del venerdì del Gran Premio degli USA, il quarto fine settimana di ottobre al Circuit Of The Americas di Austin. La Scuderia di Maranello, che aveva già in qualche modo preannunciato l'impiego del campione di Formula 3 del 2019 (ventitré anni venerdì 16 settembre) non ha ancora annunciato quale dei due piloti titolari Shwartzman sostituirà venerdì 21 ottobre in Texas e quale di conseguenza nel secondo test da FP1 che avrà quasi... obbligatoriamente luogo nell'ultimo GP del Mondiale sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi.