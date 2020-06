La famiglia Schumacher non commenta, anzi respinge, le ultime indiscrezioni su Michael

FAKE NEWS SU MICHAEL SCHUMACHER

Ogni singola notizia su Michael Schumacher accende speranze e commozione. L’ultima, rimbalzata sul web, parla di un intervento di rigenerazione con cellule staminali. Secondo quanto riportato dal "Daily Mail", sarebbe il luminare Philippe Menasche ad occuparsi dell’operazione in programma in questi giorni. Notizia che però l’entourage di Schumacher non commenta ufficialmente, anzi allontana con discrezione.

La rincorsa al titolo ad effetto e lo sfruttamento del nome del 51enne sette volte campione del mondo di Formula Uno, portano spesso a fake news, come questa rigenerazione del sistema immunitario, che non avrebbe senso in un momento storico estremamente delicato, in cui ogni struttura sanitaria deve fare i conti con i protocolli legati al Coronavirus.

Sono passati sei anni e mezzo da quel 29 dicembre sulle piste di Meribel, la difesa ferrea della privacy da parte della famiglia continua e continuerà, senza sapere, ancora oggi, se dietro a quegli occhi aperti ci sia uno stato di consapevolezza o meno. Troppo altalenanti le risposte agli stimoli nel suo isolamento attutito. E sempre e comunque fuori luogo i tentativi di speculare da parte dei media.