 Jost Capito: "Quarant'anni di esperienza e un sacco di talento: ora puntiamo ai risultati"

Orfana del "principino" Russell, la storia squadra inglese punta ad una difficile riconferma dell'ottavo posta tra i Costruttori.

di

Stefano Gatti

Sesta squadra delle dieci iscritte al Mondiale a farlo, la Williams ha presentato la propria monoposto 2022: la FW44 che sarà portata all'esordio la prossima settimana a Barcellona dal confermato Nicholas Latifi e dal nuovo arrivato Alexander Albon. Come per le squadre che sono già uscite allo scoperto (si fa per dire), anche nel caso della Williams ad essere mostrata è stata in realtà la livrea o poco più.

Obiettivo dello storico team britannico, non più in mano alla famiglia dello storico fondatore sir Frank (scomparso lo scorso autunno) è la riconferma dell’ottavo posto nel Mondiale Costruttori ottenuto nel 2021, precedendo Alfa Romeo Racing e Haas in una sfida intensa quanto quella per il titolo stesso, es non di più! Exploit centrato grazie soprattutto al colpaccio messo a segno con il secondo posto di George Russell nel GP-farsa di Spa-Francorchamps, ai primi di settembre dello scorso anno. Senza episodi alquanto fortunosi e senza il contributo del talento di King's Lynn (ventiquattro oggi proprio oggi) in grado di coglierli, non sarà semplice ripetere l'impresa.

Passata in occasione del GP d'Italia 2020 dalla famiglia del suo fondatore al fondo d'investimento USA Dorilton Capital, la storica squadra britannica ha definitivamente e simbolicamente voltato pagina con la scomparsa - avvenuta il 28 novembre dello scorso anno - del suo fondatore. Confermato il canadese Latifi, la Williams ha sostituito Russell con Alexander Albon che - dopo un anno di sosta - apre a sua volta un nuovo capitolo della propria carriera, lasciando la famiglia allargata Red Bull per passare a quella Mercedes (la Williams monta infatti la power unit di Stocarcarda). con due piazzamenti sul podio nel proprio palmares (GP Toscana 2020 al Mugello e GP Bahrein dello stesso anno a Sakhir con la Red Bull), il pilota thailandese con passaporto britannico è logicamente la punta del team. Quanto alla monoposto, in attesa di capirne il potenziale al termine dei test di Barcellona, ci si può per ora limitare a commentare l'aspetto esteriore ed in particolare la livrea "a diamante" nella quale le tonalità del blu la fanno da padrone, mentre i tocchi di rosso - come ha sottolineato il Team Principal Jost Capito - sono un omaggio ai colori della Union Jack e quindi in fondo alle origini stesse della Williams.