Imola vuole ancora il GP, il sindaco Panieri: "Nel 2026 puntiamo ad esserci"

Al Santerno sono spuntate le bandierine Keep Imola. Mantenere in calendario il GP dell'Emilia Romagna e del Made in Italy, questa la richiesta dei tifosi. Le istituzioni ci stanno provando in tutti i modi, le trattative sono in corso. C'è fiducia, ma non è semplice: a complicare le cose l'ingresso annunciato del GP di Madrid a partire dal prossimo anno, ma anche in Spagna ci sono problemi burocratici e tutto potrebbe slittare. Imola osserva, ma non sta ferma. Il contratto firmato nel 2021 scade con questa edizione, ma c'è anche quella promessa di recuperare la gara annullata nel 2023 per l'alluvione.