Il silenzio che risveglia la memoria: Lauda e la vittoria nella "prima" di Imola

Il campione austriaco scomparso quattro anni fa vinse nel 1979 la prima gara di Formula Uno disputata a Imola

© Getty Images Nei giorni dell'alluvione che ha cancellato il GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, un filo sottile e rosso lega Imola, la Ferrari e Niki Lauda, scomparso il 20 maggio di quattro anni fa a Vienna all'età di settant'anni. Sì perché in occasioni particolari come questa, il tempo utile alle riflessioni si dilata e la memoria può correre liberamentee con maggior serenità. In questo caso fino a domenica 16 settembre 1979, giorno dell'ultima vittoria... della prima parte della carriera del tre volte campione del mondo austriaco, l'unica in una prova non valida per il Mondiale: il GP Dino Ferrari che segnava il debutto della Formula Uno ad Imola e che per Niki - al volante della Brabham "diversamente" rossa - fu l'ultima apparizione al via di una gara della massima formula prima appunto del suo... primo ritiro: avvenuto all'improvviso solo due settimane più tardi, il primo giorno di prove del GP del Canada.

© Twitter

Solo sette giorni prima le Rosse avevano fatto doppietta nel Gran Premio d'Italia a Monza e in quella occasione la lealtà di Gilles Villeneuve aveva permesso a Jody Scheckter di tagliare per primo la linea del traguardo, assicurandosi i punti necessari per laurearsi campione del mondo, mettendosi così al riparo dalle residue chances di Jacques Laffite e della Ligier (avversari di inizio stagione) e di quelle di Alan Jones con la Williams... in rampa di lancio grazie ai petrodollari sauditi.

A negare alla Ferrari l'apoteosi e la passerella sul red carpet di casa fu proprio Niki Lauda che con la Rossa aveva vinto il titolo nel 1975 e poi ancora solo due anni dopo. Su uno schieramento di partenza largamente incompleto rispetto a quello dei GP iridati (poche squadre schieravano due monoposto e piloti titolari e tra queste la Ferrari stessa) Villeneuve ottenne la pole position e Scheckter completò la prima fila. Partito dalla seconda a fianco della Lotus di Carlos Reutemann, Lauda diede vita a un breve ma intenso duello con i ferraristi: il GP si decise appena oltre la boa di metà gara, quando Gilles danneggiò l'alettone l'anteriore toccando la Brabham di Niki alla Tosa e dandogli via libera verso la vittoria davanti a Reutemann e ad un ormai appagato Scheckter che proprio quel giorno inizio la breve ma ripida fase calante della sua carriera.

© Twitter

L'anno dopo Imola avrebbe ospitato il primo ed unico GP d'Italia disputato lontano da Monza ma la tappa nell'autodromo in riva al Santerno (fortemente voluta da Enzo Ferrari) avrebbe ospitato dal 1981 al 2006 il Gran Premio di San Marino, per poi rientrare nel giro iridato tre anni fa dopo un'assenza di quattordici anni (e in una inconsueta data autunnale) nel calendario sconvolto dall'emergenza sanitaria.

Quanto a Niki, oltre a tornarvi regolarmente a carriera conclusa prima come team principal Jaguar e dal 2012 fino alla morte come presidente onorario non esecutivo Mercedes, dopo l'assenza del 1982 a causa del boicottaggio delle scuderie inglesi, Lauda scese di nuovo in pista a Imola con la McLaren nella... seconda parte della sua carriera senza però andare oltre due ritiri (1983 e 1984) e un quinto posto nel 1985: la sua ultima stagione nel Mondiale.

Le circostanze attuali (il quarto anniversario della scomparsa di Niki e la cancellazione di Imola 2023 a causa dell'alluvione) permettevano di stabilire una connessione tra passato e presente, tenendo brevemente tra le dita un filo sottile e rosso, prima che le preoccupazioni del presente tornino al centro della scena, la quotidianità riprenda come è giusto il sopravvento e che anche la Formula Uno ritorni - tra pochi giorni a Montecarlo - al frastuono della sua straordinaria normalità.