Il principe Alberto di Monaco riceve Leclerc: "Avrà una grande carriera"

FORMULA 1

Charles Leclerc, dopo le prime due vittorie in carriera in Formula 1 a Spa e Monza, ha fatto ritorno a Monaco dove è stato ricevuto dal principe Alberto II. Il pilota monegasco della Ferrari è salito al Palais Princier di Monte Carlo e ha ricevuto i complimenti del Principe che si domenica si è emozionato nel sentire suonare l'inno del Principato a Monza durante il podio: "È una vera fonte d'emozione per tutto il mondo".

Charles Leclerc ha portato in dono due biciclette elettriche, mentre il principe Alberto II di Monaco gli ha regalato una clessidra preziosa. Il tempo è dalla parte del ferrarista che un giorno sogna di diventare campione del mondo F1.

Intanto il regnante l'ha elogiato in un'intervista a L'Equipe: "Credo che nella prima parte della stagione è stato sfortunato, probabilmente a causa delle difficili decisioni sulla gestione dei piloti in Ferrari. Ma credo abbia provato alla Ferrari che può far parte dei migliori. Spero faccia un grande finale di stagione e soprattutto una grande carriera. Penso che un giorno diventerà campione del mondo, se tutto andrà bene".