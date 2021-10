Il bianco e il nero: Verstappen in livea vintage Honda a Suzuka contro la Black Arrow di Hamilton

FORMULA 1

Red Bull "special edition" per il pilota olandese ed il suo compagno di squadra Perez nel sedicesimo appuntamento del Mondiale.

di

STEFANO GATTI

Livrea vintage per Red Bull ed in parte Alpha Tauri al Gran Premio della Turchia. Nella gara di Istanbul (che sostituisce quella di Suzuka) le monoposto di Verstappen e Perez "vestiranno" i colori racing Honda ed in particolare quella del primo successo della Casa giapponese in Formula Uno al Gran Premio del Messico del 1965 con lo statunitense Richie Ginther al volante della RA 272. Alpha Tauri scenderà invece in pista con un messaggio di ringraziamento alla Honda (prossima all'uscita di scena) sull'alettone posteriore.

Saranno quindi il bianco (in modo predominante) ed il rosso i colori con i quali il pilota olandese andrà a caccia al rivale nella corsa al titolo Lewis Hamilton: il bianco e il nero, insomma, nessuna via di mezzo. L'annuncio ufficiale è stato accompagnato da una manciata di secondi per così dire... ammiccanti delle operazioni di verniciatura delle RB16B portate in gara da Max e da Sergio Perez.

L'iniziativa Honda - originariamente programmata per il GP del Giappone - "celebra" l'ormai prossima (ma graduale) uscita di scena del colosso nipponico. O meglio, i successi messi a segno l'inizio della partnership con la Red Bull (a partire dal 2018, dopo la sfortunata esperienza con McLaren) e poi con il team "b" dei Tori. Ad oggi tredici vittorie con Red Bull ed una con Alpha Tauri nel 2020 a Monza. Score ampliato e completato da un totale di 35 apparizioni sul podio e da 11 pole positions.

Christian Horner:

"Non vedevamo l'ora di dare ai tifosi giapponesi della Honda la possibilità di festeggiare i nostri successi insieme in Formula Uno nella gara di casa di Suzuka. Neanche dopo la cancellazione del GP del Giappone per l'emergenza sanitaria potevamo però farci sfuggire l'occasione di ringraziare la Honda, scegliendo di farlo ad Istanbul. La livrea scelta per le nostre auto al GP della Turchia rende omaggio all'eccezionale viaggio della Honda in Formula Uno e speriamo di farlo sando ai suoi tifosi un'altra vittoria in questo fine settimana".