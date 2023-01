I cavallini scalpitano: Sainz si allena con Marquez, Leclerc in rosso sulla neve

Archiviate le festività, a Maranello è scattato il nuovo corso della Ferrari a trazione... francese

© Ferrari Twitter Ferrari al lavoro a Maranello ma non solo. La Scuderia per antonomasia ha pubblicato sui proprio canali social uno scatto della prima riunione... ufficiale di Frederic Vasseur, intento a "scaldare i motori" con il Racing Director Laurent Mekies, francese come lui e francofono come il monegasco Charles Leclerc. Da parte sua, Carlos Sainz (spagnolo e madrileno) pare non preoccuparsi più di tanto della "French Connection" in voga tra i corridoi della Gestione Sportiva ed appare - ugualmente sugli account social ferraristi - in un'immagine che lo ritrae in una pausa di una seduta di allenamento di atletica, tra l'altro in compagnia di Marc Marquez!

© Ferrari Twitter

Rientrato dall'Arabia Saudita, dove a cavallo tra 2022 e nuovo anno ha seguito papà Carlos impegnato alla Dakar (ma fresco ritirato...) il ferrarista numero 55 lancia... la sfida fitness al compagno di squadra. Leclerc ribatte con uno scatto a metà strada tra vacanze sulla neve e preparazione precampionato, lungo la risalita di un pendio tra i boschi. Scialpinismo in versione light (molto light), fasciato in una tuta d'ordinanza, rigorosamente rossa ma non (ancora) ignifuga. Per quella c'è ancora tempo.

© Ferrari Twitter

Filming days a parte, i test collettivi pre-Mondiale sono in programma da giovedì 23 a venerdì 25 febbraio a Sakhir, la stessa pista sulla quale la settimana seguente prenderà il via il Mondiale, con il GP del Bahrain in programma domenica 5 marzo. Prima però ci sarà lo svelamento della nuova monoposto, in agenda per martedì 14 febbraio. Prima ancora, molto prima, a breve, attendiamo l'ufficializzazione dell'organigramma Ferrari 2023 e le sue eventuali novità.