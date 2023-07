F1, Hamilton: "Come la prima pole, ho perso la voce gridando"

LE PAROLE

Verstappen: "Faticato col bilanciamento", Norris: "La pole era vicina, peccato"

© Getty Images Lewis Hamilton è quasi incredulo per la prima pole della sua stagione, strappata per soli 3 millesimi a Max Verstappen: "Ho perso la voce gridando in macchina - le parole del pilota Mercedes -. Il team ha lavorato al massimo per tornare in pole ed è stata come la prima per me. Non me l'aspettavo proprio, ma all'ultimo giro ho spremuto tutto dalla macchina. L'ultimo anno e mezzo è stato una sfida enorme, con tanti alti e bassi, ma nessuno ha mai perso la fiducia, abbiamo riportato la macchina nella direzione giusta. Ora sarà ancora ancora più dura, ma spero che questo risultato sia la prova che possiamo ancora fare bene. Siamo andati bene con tutte le gomme, ma con le soft la macchina era veramente una bomba. La gara? Devo vedere se riuscirò a dormire, poi studieremo il più possibile anche se sarà difficile lottare con Max e con Lando".

VERSTAPPEN: "FATICATO A TROVARE IL BILANCIAMENTO"

Max ha spiegato così la mancata pole: "Ho faticato a trovare il bilanciamento perfetto per tutto il weekend e anche in qualifica ho fatto fatica a trovare fiducia nell'attaccare le curve - ha detto il pilota Red Bull -. Nel secondo tentativo ho cercato di spingere un po' di più. Sono secondo, con la macchina che abbiamo dovremmo essere davanti, ma non siamo stati al massimo questo weekend. La gara? Farà caldo, sarà difficile gestire soprattutto le gomme posteriori. Gli aggiornamenti sembrano funzionare, semplicemente non siamo riusciti a mettere tutto insieme a livello di bilanciamento".

NORRIS: "UN PO' DELUSO, VICINI ALLA POLE"

Un pizzico di amarezza nelle parole del terzo in qualifica, Lando Norris: "Sono un po' deluso, perché sono arrivato a un decimo dalla pole - le parole del pilota McLaren -. Però sono contento per il team, abbiamo chiuso al terzo e quarto posto, quindi fin qui è stato un grande weekend. Personalmente ho commesso qualche errorino, avrei potuto far meglio. Non è stato il giro perfetto, non so bene dire dove, ma sicuramente un decimo in meno potevo farlo. La gara? Il passo venerdì è sembrato piuttosto buono, al livello di Silverstone. Qui però è più difficile superare, speriamo di poter fare dei buoni punti".