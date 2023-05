Hamilton: “Io in Ferrari? Solo speculazioni, sto rinnovando con Mercedes”  

CAMPIONI CONTRO

Verstappen: “Le voci su Lewis in rosso? Non mi riguardano e non mi interessano”

© Getty Images Arrivano anche le parole del diretto interessato, Lewis Hamilton, alla vigilia del GP di Monaco di F1, su un suo possibile passaggio in Ferrari: “Non mi hanno contattato, sono speculazioni, sto rinnovando con Mercedes”. Il britannico spegne dunque ogni voce di mercato, rumors che interessano poco a Max Verstappen: “Non mi riguarda, sono concentrato sul weekend, serve una buona qualifica. Carlos e soprattutto Charles sono molto veloci qui”.

Lewis Hamilton, in conferenza stampa alla vigilia del weekend di F1 di Monaco, ha voluto spegnere tutte le voci su un suo possibile passaggio in Ferrari, concentrandosi poi sulla nuova versione della sua Mercedes: “Se la Ferrari mi ha cercato? No, quando si è in trattativa per un nuovo contratto ci sono sempre speculazioni, ma se non lo sentite da me non c’è nulla di vero. Il mio team sta lavorando, con Toto siamo quasi alla chiusura del contratto. In passato facevo trattative da solo ed era molto stressante, ora non devo più farlo. Le prestazioni del team attualmente non influiscono sulla mia scelta, stiamo lavorando per migliorare. La decisione su Imola? Giusto non correre pensando a tutto quello che è successo in quella zona. Gli aggiornamenti sulla monoposto? Difficile capire se ci daranno le risposte che vogliamo, speriamo di avvicinarci ai nostri rivali. Questa pista non è il massimo per capire le migliorie”.

I rumors riguardanti il passaggio del britannico a Maranello sono stati domandati anche a Max Verstappen, che si è mostrato subito distaccato a riguardo: “Non mi riguarda e non mi interessa, è una sua decisione. Magari queste voci faranno alzare il prezzo alla Mercedes. Penso sia molto felice dov’è. Rivali per questo weekend? Naturalmente Charles, ma anche Carlos è molto veloce qui. La Ferrari in generale va forte. Nuova versione della Mercedes? È un concetto completamente diverso da quello precedente, difficile dire dove saranno”.