Hamilton, doppio tampone negativo: corre ad Abu Dhabi

Lewis Hamilton è guarito dal coronavirus e correrà regolarmente il GP di Abu Dhabi, l'ultima gara stagionale del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo è risultato negativo a due tamponi (uno in Bahrain e uno all'arrivo nell'emirato arabo), come ha annunciato la Mercedes, ed è già arrivato in circuito per rimettersi al volante della sua monoposto. George Russell tornerà, invece, nell'abitacolo della sua Williams.