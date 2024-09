Haas, Bearman sostituisce Magnussen nel GP dell'Azerbaijan

FORMULA 1

Il pilota britannico sarà al fianco di Hulkenberg per sostituire lo squalificato Magnussen: una prova generale in vista del 2025

© Getty Images Prove generali in Formula 1 per Oliver Bearman. Dopo aver sostituito Carlos Sainz nel GP dell'Arabia Saudita, per il giovane britannico arriva un'altra occasione di gareggiare tra i più grandi. Infatti, sarà lui a prendere il posto di Kevin Magnussen nel GP dell'Azerbaijan, dopo la sospensione per una gara del pilota danese in seguito a un contatto con Gasly a Monza che ha portato al raggiungimento dei 12 punti sulla super licenza e alla conseguente squalifica per un GP.

, con un tempo di preparazione limitato e così via, ma sono nella fortunata posizione di averlo fatto all'inizio dell'anno con la Scuderia Ferrari, quindi posso almeno contare su quell'esperienza", ha detto Oliver. "Ho anche avuto quattro sessioni FP1 con la Haas nella VF-24 già in questa stagione, quindi senza dubbio. Il team è in buona forma al momento e farò del mio meglio per essere preparato con il tempo che abbiamo a disposizione. L'obiettivo è di scendere in pista e. Una prova generale, dunque, in attesa di sedersi in macchina