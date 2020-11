Grosjean, notte serena: sarà dimesso domani

Romain Grosjean sta bene! Dopo aver rassicurato tutti con un bel videomessaggio su Instagram, il miracolato pilota francese ha passato una notte serena e il trattamento alle mani ustionate sta procedendo bene, come da bollettino medico del team Haas. In mattinata ha anche ricevuto la visita in ospedale dal team principal Guenther Steiner e sarà dimesso nella giornata di domani se non ci saranno complicazioni. In ogni caso Grosjean non correrà il prossimo weekend e il team americano ha scelto Pietro Fittipaldi come sostituto. Il giovane brasiliano, già terzo pilota, farà il suo debutto in F1.