GP Ungheria, Verstappen: "Gara folle, speravo nel podio". Hamilton: "Avrei potuto lottare per la vittoria"

f1 ungheria

L'olandese vince e allunga per il titolo, il britannico conquista l'ennesimo podio per la rinascita Mercedes

Verstappen è super in Ungheria





























































1 di 32 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 32 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il GP d'Ungheria porta la firma di Max Verstappen, perfetto in partenza, nella strategia e in rimonta fino al primo gradino del podio. L'olandese trionfa davanti alle Mercedes di Hamilton e Russell e, grazie al contemporaneo 6° posto di Leclerc, allunga per il titolo piloti: "Speravo di avvicinarmi al podio, ma con le condizioni insidiose che ci sono state non pensavo di poter essere qui. La nostra strategia è stata ottima, siamo stati reattivi e siamo rientrati nel momento giusto".

"Al giro 42 mi sono girato ed è andata bene, stavo faticando con frizione e cambio e questo mi ha colto di sorpresa in quel momento. Oggi tante battaglie, mi sono divertito tanto. Siamo usciti forte, è stata una gara folle e sono davvero felice di aver vinto" ha detto Verstappen.

Secondo posto per Hamilton, che ora crede nella forza della sua Mercedes: "Non so dove ho trovato la velocità, ho sofferto parecchio all'inizio e piano piano poi ho trovato il giusto feeling con la macchina. Devo dare un giusto merito al team, eravamo partiti male e ora siamo qui. Russell è stato sfortunato, ma possiamo crescere ulteriormente per la seconda parte della stagione per lottare con gli altri, perché anche noi ci siamo. Speravo potesse piovere per dare del filo da torcere a Verstappen, ma i giri sono finiti e non ho potuto. Se ieri il DRS avesse funzionato oggi avrei lottato per la vittoria. Ora mi allenerò per poter tornare ancora più forte di prima".

Si mangia le mani George Russell, che dalla pole riesce a chiudere solo terzo: "È stata una gara faticosa, ma resta comunque una grande prestazione. Esaminerò tutto perché di sicuro potevo gestire meglio le gomme, ce le siamo mangiate spingendo presto. Sono molto soddisfatto del podio conquistato oggi, la pausa ora farà bene a tutti. Torneremo concentrati per lottare sin da subito per la vittoria".