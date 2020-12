GP Sakhir, Bottas: "Ottima strategia, gara da incognita". Russell lo sfida: "Darò tutto me stesso"

GP SAKHIR

Valtteri Bottas approfitta dell'assenza di Lewis Hamilton per conquistare la quinta pole position della stagione. Per il finlandese, che beffa per appena 26 millesimi il neocompagno di box George Russell, una pole sudata e voluta: "E' stata una sessione particolare, mi sono concentrato e sono riuscito a raggiungere la pole. La strategia è stata ottima". Russell lo sfida: "Domani guarderò davanti, sarò pronto alla gara e voglio dare il massimo. Non avrò esperienza, ma darò tutto e vedremo dove arriverò". Getty Images

Per il finlandese, che in F1 arriva alla pole numero 15 in carriera, la soddisfazione non è comunque massima: "Non sono state le mie migliori qualifiche. La gara sarà una vera e propria incognita, penso non ci sarà spazio per superare. E' una pista tortuosa e dall'asfalto sconnesso".

Russell, alla prima volta in prima fila in carriera, tanti sorrisi e spunti da cogliere in vista di una gara lunga e complicata: "E' stata una sessione intensa così come il weekend, ci vuole uno stile di guida diverso. Ho dovuto imparare nuovamente a guidare, ma sono contento di essere arrivato al Q3 e di essere qui. Solo 26 millesimi dalla pole, ho dato il mio meglio e non potevo mai pensare di essere qui settimana scorsa. Bottas ha dato sempre del filo da torcere a Lewis, essere così vicino a lui arrivando all'ultimo minuto mi rende soddisfatto.".

Solo 56 millesimi hanno diviso Max Verstappen dal sogno della prima pole stagionale: "Abbiamo fatto una qualifica buona, poche curve e giro breve riuscendo ad arrivare molto vicino alla pole. Domani sarà interessante, vedremo come si svilupperà la gara perché non avremo nulla da perdere. Quando sarà possibile attaccherò, tutto dipende dalla partenza e da come riusciremo a gestire il traffico".