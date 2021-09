GP Olanda, estasi Verstappen: "Incredibile vincere qui". Hamilton: "Gara dura, Max super"

F1 OLANDA

Il pilota olandese trionfa e torna leader del mondiale, Hamilton festeggia e si complimenta

Un super Max Verstappen trionfa nel GP di casa a Zandvoort, riconquistando la leadership mondiale ai danni di Lewis Hamilton: "È incredibile, le aspettative erano alte e non è facile essere all'altezza. Sono felice di aver vinto qui e di aver ripreso la leadership del mondiale. Vincere davanti a questo pubblico è fantastico. Sicuramente la giornata è positiva, siamo partiti bene e la Mercedes ha provato a metterci i difficoltà, ma siamo riusciti a vincere". Zandvoort, tutti per Max Getty Images

Soddisfatto e stanco Lewis Hamilton, che si è complimentato col giovane pilota Red Bull: "Oggi è stata una gara dura, weekend fantastico e lavoro super di Verstappen. non potevo fare più di così, grazie mille al pubblico per le emozioni. Era dura superare, c'era tanto traffico ed è stato difficile orientarsi. L'ultimo giro è stato uno dei migliori della gara, non vedo l'ora di tornare qui l'anno prossimo perché è diventata una delle piste preferite"

Ennesima gara di sacrificio invece per Valtteri Bottas, che chiude terzo: "Purtroppo è stata un gara poco movimentata per me, ho provato a fare durare tanto le gomme e mi sono fermato due volte. Abbiamo avuto un buon passo, il giro veloce non l'ho provato ed è venuto. Come team abbiamo raccolto un buon bottino".