GP Azerbaijan: Leclerc mette il turbo e agguanta la pole davanti a Perez, Sainz 4°

f1 azerbaijan

Va a Charles Leclerc la pole position del GP dell'Azerbaijan, ottava tappa stagionale della Formula 1. Il monegasco, che ha messo lo sprint nell'ultima uscita, precede in prima fila la Red Bull di Sergio Perez, staccata di due decimi. La seconda fila, invece, verrà composta dall'altra Red Bull di Max Verstappen, che partirà dalla terza casella in griglia, al fianco della Rossa di Carlos Sainz. Quinto tempo per Russell, mentre Hamilton partirà settimo. Baku, pole super di Leclerc



















































Un'altra prestazione super, fondamentale e in risposta al tremendo weekend vissuto in casa a Montecarlo. Charles Leclerc e la Ferrari salgono in cattedra a Baku, conquistando l'ennesima pole position di una stagione esaltante, ma consapevoli che già alla prima curva ci sarà da lottare a denti stretti contro le due Red Bull. Se il monegasco partirà dalla prima casella in griglia, le due RB18 attaccheranno dalla seconda e terza piazzola, con Perez che renderà complicata la vita al pilota della Rossa e Verstappen che tenterà di sfruttare la lotta tra i due per infilarsi.

Ancora una volte, però, Leclerc fa vedere di che pasta è fatto raccogliendo i cocci della delusione vissuta in casa per ripartire più forte di prima. Una pole, secondo il monegasco, inaspettata dopo il super weekend delle Red Bull e di Perez, un primo posto in griglia che ha un sapore diverso considerando com'è arrivata all'ultimo giro disponibile. Carlos Sainz, invece, si è illuso prima dello squillo di Leclerc, poi è scivolato al quarto posto in griglia dove proverà a ostacolare le speranze di rimonta di Verstappen.

Alle spalle del madrileno partirà la W13 di Russell, seguito dall'Alpha Tauri di Gasly. Hamilton, con tanti problemi di porpoising, prenderà il via dalla quarta fila, al settimo posto in griglia. In top 10 anche Tsunoda, Vettel e Alonso.

Dopo una buona e positiva FP3 le McLaren spariscono dai radar in Q2. Entrambe le monoposto di Woking partiranno dalla sesta fila, con Norris che precederà Daniel Ricciardo, entrambi eliminati dopo qualche errore commesso in sessione. Settima fila per Ocon davanti all'Alfa Romeo di Zhou che, per la prima volta in stagione, riesce a battere in qualifica il compagno di box Valtteri Bottas che partirà dal 15° posto in griglia davanti a Magnussen, Albon, Latifi, Stroll (due volte a muro con tanto di bandiera rossa in Q1) e Mick Schumacher.