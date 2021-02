Gasly per crescere ancora, Tsunoda per stupire: Alpha Tauri lancia la sua AT02

FORMULA 1

Svelata a Salisburgo la monoposto con la quale il team B della Red Bull va alla caccia di podi mondiali con il confermato Gasly e il rookie Tusnoda.

di

STEFANO GATTI

Punta al salto di qualità il team che l'anno scorso ha centrato una clamorosa vittoria a Monza con Pierre Gasly. La seconda Alpha Tauri (ha preso il posto della Toro Rosso l'anno scorso) punta al ruolo di "best of the rest" nei ranghi della classifica Costruttori, chiusa l'anno scorso alla spalle della Ferrari. A fianco del francese il giovanissimo (ed attesissimo) giapponese Yuki Tsunoda, terzo classificato dell'ultimo campionato di Formula 2.

Ventuno anni il prossimo 11 maggio, l'esordiente giapponese sostituisce Daniil Kvyat e rappresenta la vera grande novità del team nato dalle "ceneri" della Toro Rosso. Causa "congelamento" del regolamento tecnico infatti le monoposto 2021 sono in larga parte evoluzioni di quelle che sono scese in pista la scorsa stagione. Il team di Faenza si è tenuto ben stretto Gasly che nel 2020 si è aggiudicato il GP più "pazzo" dell'intera stagione, cogliendo una clamorosa affermazione a Monza davanti al neoferrarista Carlos Sainz Jr., allora al volante della McLaren. Tutt'altro che semplice il compito del "francese di Milano" che si trova ad essere pilota d'esperienza in una squadra che gli assegna responsabilità importanti nella propria caccia ad un posto al sole nella classifica Costruttori, dopo il settimo posto della scorsa stagione, nettamente davanti ad Alfa Romeo, Haas e Williams e... quasi in scia alla Ferrari (107 punti contro i 131 della Rossa).

Pierre Gasly: Con Yuki lavoreremo insieme per raggiungere questo obiettivo. Credo davvero che l’anno passato sia stato il migliore per il team sotto il profilo delle prestazioni, dello sviluppo e della gestione dei weekend di gara. Sono sempre più affamato, quindi sono certo che potremo fare grandi cose anche nel 2021”.

Yuki Tsunoda: “Sono stato abbastanza fortunato di poter trascorrere un po’ di tempo con la Scuderia AlphaTauri prima dell’inizio della stagione, quindi ho già avuto modo di imparare molte cose e instaurare un bel rapporto con il team, incluso Pierre, che è un talento incredibile. Il mio obiettivo principale è imparare velocemente e ottenere risultati altrettanto rapidamente: sono davvero entusiasta di iniziare".