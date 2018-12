La rivelazione di Todt: "Ho visto il GP del Brasile in tv con Schumi"

06/12/2018

Todt, a capo alla Ferrari negli anni d'oro dei titoli di Schumi, spesso fa visita al sette volte iridato, che è in cura nella sua residenza svizzera a Gland, dopo il terribile incidente sulle nevi di Meribel in Francia, avvenuto quasi cinque anni fa. Da allora sulle sue condizioni non si è più saputo molto. Todt non ha aggiunto altro su Schumacher nell'intervista e ha confessato di "sentirsi frustrato" per l'eccesso di pubblicità trasmessa in tv durante il gara: "Capisco che le emittenti private finanziano la loro copertura in questo modo e che la procedura rispetta la legge. Ma avrei desiderato una di quelle finestrelle nell'angolo dello schermo per non perdere la gara completamente. Quando vedo una gara, voglio essere in grado di seguirla".



Todt ha poi elogiato giornalisti e i commentatori, definendoli "molto competenti": "So quanto sia difficile questo lavoro, per questo non voglio criticarli. E ho sempre consigliato a Schumacher di non farlo".