F1, Vettel: "Troppi errori da Singapore, anche io ne ho commessi"

18/12/2018

La svolta della stagione Ferrari è stato il GP di Singapore. Sebastian Vettel indica la gara in notturna come quella che ha dato il là alla sconfitta di Maranello. "Da lì in poi non abbiamo avuto il ritmo per tenere il passo con la Mercedes per un paio di gare. Sono poi successe altre cose che non hanno aiutato: non siamo riusciti a capitalizzare dei risultati a causa di errori che abbiamo commesso e di altri che ho commesso io... ", ha detto.