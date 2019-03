F1, Raikkonen: "Test positivi, ma abbiamo bisogno di migliorare"

06/03/2019

"Abbiamo fatto due settimane di test e tutto è andato bene. Guardiamo avanti in maniera positiva, ma abbiamo bisogno di migliorare ancora e andare più veloci . Questo è evidente". Così il nuovo pilota dell' Alfa Romeo , Kimi Raikkonen ha commentato la sua nuova monoposto a margine del Salone dell'auto di Ginevra. " Dopo 8 anni ritorna un pilota italiano in griglia in F1 e per me è un grande orgoglio ", ha dichiarato invece l'altro pilota dell'Alfa Antonio Giovinazzi .

Dopo dei buoni test, dunque, Kimi e Giovinazzi sono soddisfatti del lavoro svolto, ma sanno che c'è ancora molto da fare per battagliare con i top team. "L'obiettivo stagionale? Prima di tutto, divertirmi - ha spiegato l'ex campione del mondo con la Ferrari -. Manca poco più di una settimana e stiamo provando ad andare più veloci giorno per giorno. Vedremo".



Sensazioni diverse invece per Antonio: "Per me è motivo d'orgoglio essere proprio quell'italiano che riporta il tricolore in pista. Adesso l'obiettivo è quello di fare bene e far sentire il tifoso italiano orgoglioso". "I test sono andati bene, la macchina sembra positiva - ha continuato -. Naturalmente non sappiamo ancora il vero potenziale, dobbiamo aspettare Melbourne". Sul compagno di squadra, Kimi Raikkonen, il pilota italiano poi ha le idee chiare: "E' un campione del mondo quindi può essere sia un maestro che un riferimento durante la stagione. Devo imparare tantissimo da lui e questo può essere importante anche per i miei risultati".