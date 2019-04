F1 Azerbaigian: vince Bottas, è ancora dominio Mercedes

28/04/2019 di DANIELE PEZZINI

Baku, questa volta, non ha regalato sorprese. Nessuna Safety Car, nessun colpo di scena, nessun dramma: esattamente la gara che serviva alla Mercedes per portare a casa la quarta doppietta consecutiva, un'impresa mai riuscita prima a nessun team nella storia della Formula 1. Bottas si è preso di forza la vittoria e la leadership iridata (+ 1 su Hamilton) soprattutto grazie a una partenza impeccabile, in cui è stato fenomenale nel tenersi dietro un aggressivo Lewis. Poi è stata soprattutto gestione, anche quando il campione del mondo si è avvicinato di più negli ultimissimi giri. Valtteri ha dimostrato una volta di più di essere in piena lotta per il titolo e di essersi messo da parte definitivamente l'etichetta di "maggiordomo".



Per la Ferrari è stata una gara da 6 stiracchiato: Vettel è salito sul podio, facendo di fatto il minimo indispensabile dopo il terzo posto in qualifica. Leclerc è stato autore di una prima parte di gara eccezionale, in cui è riuscito a sfruttare al meglio la mescola di partenza più dura, ma la monotonia del GP non gli ha permesso di compiere l'impresa e alla fine è stato costretto ad accontentarsi di un buon 5° posto. Entrambe le Rosse, in ogni caso, non sono mai sembrate in grado di impensierire lo strapotere delle Frecce d'Argento e le classifiche sono sempre più impietose: 174 Mercedes, 98 Ferrari; Vettel a - 35 dalla vetta, Leclerc a - 40. Per il monegasco almeno la soddisfazione del giro veloce, conquistato grazie a un pit-stop a tre giri dalla fine.





In mezzo alle due Rosse, il solito Max Verstappen, autore di una gara un po' altalenante, ma comunque di livello, in cui è stato bravo soprattutto durante la girandola dei pit-stop nel tenersi dietro la SF90 di Leclerc, che era su una strategia differente. Sfortunatissimo, invece, Pierre Gasly. Il francese è stato autore di un'ottima prestazione dopo la partenza dalla pit-lane, ma è stato costretto al ritiro per un problema alla power unit Honda della sua Red Bull.



In top 10 ha chiuso anche Perez con la Racing Point (6°), seguito dalle McLaren di Norris e Sainz e dall'altra Racing Point di Stroll. Un grande risultato per i due team britannici, che conferma anche la straordinaria incertezza regnante a centro gruppo. Weekend negativo per l'Alfa Romeo, che porta casa un 10° posto con Raikkonen (a punti grazie al ritiro di Gasly, ma dopo essere partito dalla pit-lane) e un 12° con Giovinazzi. Male anche le Haas (13° Magnussen, out Grosjean), malissimo ancora una volta le Renault: Hulkenberg ha chiuso 14°, Ricciardo ha collezionato il terzo "zero" in 4 gare dopo un incredibile incidente con la Toro Rosso di Kvyat, che l'australiano ha centrato in pieno mentre tentava di uscire in retromarcia da una via di fuga.