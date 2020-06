Formula Uno, un mese al via in Austria. Silverstone verso il sì

CALENDARIO FORMULA UNO

STEFANO GATTI

L'ipotesi di un mini-GP sprint alla vigilia delle gare-bis di Spielberg e Silverstone, per definirne le griglie di partenza, ha acceso la discussione e provocato divese reazioni. Intanto il Governo britannico appare sempre più orientato ad esentare la Formula Uno dall'obbligo di quarantena bisettimanale in ingresso, garantendo così la possibilità per Silverstone di ospitare ad inizio agosto il Gran Premio d'Inghilterra e, appunto, la sua replica.

Il calendario del Mondiale di Formula Uno, almeno per la sua parte europea, è ormai cosa fatta. Manca solo l'ufficialità, in arrivo a ore e comunque ad inizio settimana. Via in Austria il 5 luglio confermato dal Governo austriaco nei giorni scorsi, replica a Spielberg domenica 12 e poi Gran Premio d'Ungheria a Budapest a metà mese. L'appoggio espresso dal Primo Ministro britannico Boris Johnson ha poi prodotto risultati sulla possibilità che gli eventi sportivi di rilevanza internazionale (come la Formula Uno) possano essere esentati dall'obbligo di quarantena di quattordici giorni in ingresso nel Paese, secondo quanto stabilito dai provvedomenti anti-Covid che entreranno in vigore nel Regno Unito tra un settimana. Un via libera di fatto, che permetterà di mettere in scena a Silverstone (le prime due domeniche di agosto) la quarta e la quinta tappa della ... Fase Uno del Mondiale, destinata poi a svilupparsi tra Barcellona, Spa-Francorchamps e Monza.

Difficile intanto che si possa raggiungere l'unanimità indispensabile per mandare avanti il progetto di correre le gare-bis in Austria ed Inghilterra secondo un format ... innovativo, proposto da Liberty Media. In sintesi, si tratterebbe di sostituire le qualifiche del sabato con un mini-GP (una sorta di gara sprint) la cui griglia di partenza sarebbe formata invertendo la classifica del Mondiale Piloti (come maturata fino a quel momento) ed il cui ordine d'arrivo farebbe da starting grid del GP domenicale, che assegna i punti iridati. Chiaro l'intento di Liberty Media di approfIttare dell'anomalia di questa stagione per sperimentare, movimentando la replica delle gare di Silverstone offrendo al pubblico (televisivo, ovviamente) la possibilità di assistere alla - scontata - rimonta dal fondo dei leaders del campionato. Mercedes sarebbe in cima alla lista dei contrari (probabilmente seguita da Racing Point che di Mercedes utilizza la power unit). Più che sufficiente per bloccare ulteriori sviluppi di un'ipotesi che, già ventilata l'anno scorso, era stata bollata senza tanti complimenti come una stupidata (ma il termine originale era più "diretto") da parte di Lewis Hamilton e poi anche da Sebastian Vettel.