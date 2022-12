Formula 1, Verstappen: "Non correrò fino a 40 anni"

FORMULA 1

Il pilota Red Bull, due volte campione del Mondo: "Viaggiare molto non è salutare"

Max Verstappen sembra avere le idee chiare sul suo futuro, in Formula 1 e non solo: "Viaggiare molto non è salutare - le parole del pilota Red Bull al quotidiano olandese De Limburger -. Mi piace ancora molto adesso, ma devi rinunciare a tante cose per questo. Ho spesso sottolineato che è questo il motivo principale per cui non continuerò a correre fino a 40 anni".

Il due volte iridato non appare dunque intenzionato a seguire le orme di alcuni suoi illustri colleghi come Fernando Alonso, che comincerà la stagione 2023 a 41 anni suonati, o Kimi Raikkonen, ritiratosi a 42: "Sembra assurdo perché guidare una Formula 1 è ovviamente un sogno per molte persone e lo è davvero. Però sei molto lontano da casa e dalle persone che ami: arriva un momento in cui non ne puoi più. Voglio decisamente dei figli e se vorranno correre non ci sarà nessun problema, però darei loro un'educazione diversa da come hanno fatto con me papà e mamma. Loro hanno fatto di tutto per spingermi a correre, io lascerò i miei bambini decidere, dovranno volerlo loro. Se sarà così, per me sarà importante stare con loro quando avranno tre-quattro anni, per iniziare a gettare le basi. Seppure per me sia facile parlare ora che non li ho, magari ragionerò diversamente quando arriverà il momento in futuro".

Infine una riflessione sulla trionfale stagione appena conclusasi: "La vittoria a Spa è stata la migliore. È stato davvero fantastico come tutto sia andato bene per noi lì. La nostra macchina era perfetta. Vincere il titolo mondiale è stato ovviamente il momento clou. La festa mancata? Non pensi a come sei diventato campione del mondo. Ciò che conta è che tu lo sia diventato. Il modo non ha importanza. Io e mio padre ce lo siamo sempre detti: non importa come vinci, basta che vinci".

