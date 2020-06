Formula 1, Lando Norris scalda i motori con la F3 del team Carlin

Lando Norris gioca d'anticipo sulla concorrenza. Il pilota della McLaren è sceso in pista con la F3 del team Carlin, la squadra con cui corse e vinse la F3 Europea nel 2017. Un test in vista della partenza della stagione iridata della Formula 1, prevista per il 5 luglio al Red Bull Ring di Spielberg. Per Norris è stata l'occasione di tornare a girare con una monoposto a oltre tre mesi dai test di Barcellona, ultima volta in cui i piloti del Circus hanno potuto mettersi alla prova prima dello stop forzato causa Covid-19.