Formula 1 in Austria, un falso documento regala la vittoria a Leclerc

30/06/2019

Ha dell'incredibile quanto successo in Austria, nel post GP di Formula 1 . Mentre tutti erano in attesa della decisione dei commissari sul sorpasso al limite di Max Verstappen su Charles Leclerc , sulla chat WhatsApp della FIA è spuntato un documento che certificava la vittoria del monegasco della Ferrari penalizzando invece il pilota olandese. La voce si è subito sparsa sul web tanto che dal box della Rossa si sono sentite urla di esultanza ma ben presto è tornato il silenzio, non appena capito che il documento era un falso .

Oltre a mancare le firme dei commissari di gara, si legge "35" come numero cronologico della nota mentre, nel corso del weekend austriaco, era stati prodotti già 42 documenti: un falso ben realizzato che però la FIA ha ben presto bollato come "non arrivato da noi". Non a caso la decisione ufficiale ha confermato il risultato della pista.