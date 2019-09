Formula 1, Haas conferma Magnussen e Grosjean

La Haas nel segno della continuità anche per il 2020: la scuderia statunitense ha infatti annunciato sui propri canali social la conferma di Romain Grosjean e Kevin Magnussen come piloti della prossima stagione. Grosjean corre per la Haas sin dal suo esordio nel 2016 mentre e Magnussen è arrivato nel 2017: insieme hanno messo insieme 166 punti, 93 nello scorso campionato quando la Haas aveva chiuso quinta nella classifica costruttori.