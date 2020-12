Formula 1, Frank Williams in ospedale: "Condizioni stabili"

FORMULA 1

Il mondo della Formula 1 è in apprensione per Sir Frank Williams. Il fondatore della storica scuderia è stato infatti ricoverato in ospedale e le sue condizioni vengono definite per il momento "stabili". Lo ha comunicato lo stesso team Williams con una nota, specificando di non voler fornire alcun dettaglio in merito: "La condizione medica di Frank è una questione personale e pertanto la sua famiglia, al momento, non rilascerà alcun dettaglio aggiuntivo - si legge nel comunicato - Chiediamo il rispetto della privacy familiare, il team fornirà ulteriori aggiornamenti a tempo debito". Getty Images

Frank Williams, 78 anni, è una vera e propria leggenda del paddock, avendo conquistato 7 titoli piloti e 9 costruttori con la scuderia da lui fondata nel 1977. In sedia a rotelle dal 1986 in seguito a un incidente stradale in Francia, Williams è tutt'oggi una delle figure più iconiche del Circus, anche se dal 2012 in avanti ha cominciato a ridurre i suoi impegni e la sua presenza nei weekend di gara, lasciando spazio alla figlia Claire, diventata poi Deputy Team Principal della squadra.