Ferrari, scoppia la polemica social tra Leclerc e la mamma di Sainz

Scoppia la polemica social tra Charles Leclerc e la famiglia del compagno in Ferrari, Carlos Sainz. La mamma dello spagnolo, fresco di podio nel GP d'Italia, ha messo "like" al post di un tifoso del figlio dai contenuti piuttosto duri: "Sapete cos'ha Carlos che non avrà mai Leclerc? L'onore - si legge nel messaggio dell'utente di X a celebrare il terzo posto di Monza -. Complimenti Carlos, oggi hai chiuso molte bocche". Poco dopo è arrivata, sottile, la risposta del monegasco. Anche in questo caso tramite un "like" al post di un altro utente, che pubblica la foto di Charles trionfante a Monza (nel 2019) accompagnata dalla sola parola "onore". La signora Reyes Vàzquez de Castro ha successivamente rimosso il "mi piace", ma la bufera era già scoppiata.