Ferrari, "scintille" via radio tra Leclerc e Sainz a Silverstone

FORMULA 1

Charles attacca il compagno di squadra: "Bravo Carlos, bel sorpasso all'ultima curva!"

© Getty Images Alta tensione tra Charles Leclerc e Carlos Sainz durante le qualifiche del Gp di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Il primo momento delicato durante la Q1, nei concitati minuti finali. La Haas di Magnussen ha causato una bandiera rossa e al rientro in pista Sainz era subito davanti a Leclerc. Via radio gli si comunica di cedere la posizione al monegasco e via radio Carlos non nasconde il suo disappunto. "È un po' ingiusto quello che mi avete chiesto di fare lì, mi ha fatto perdere la temperatura degli pneumatici. Inoltre io sono più a rischio. Io sono quarto, lui è terzo", ha tuonato lo spagnolo. Sfogo che ha lasciato il segno.

Vedi anche Formula 1 F1 Silverstone, Leclerc amareggiato: "Dato tutto". Sainz: "Obiettivo podio"

Poco dopo, sul finire dell'outlap di entrambi, è andato in scena infatti il secondo "scontro" via radio. Le due Ferrari si sono trovate in una situazione di intenso traffico, nella quale diverse vetture si stavano superando l'una con l'altra. Leclerc ha pazientato, tenendo la propria posizione nella "coda" che si era creata, mentre Sainz si è innervosito e ha compiuto nell'ultima curva alcuni sorpassi, per lanciarsi con pista libera davanti a sè. Tra i piloti superati c'era anche il compagno di squadra, Charles Leclerc. Il monegasco se n'è ovviamente accorto e non ha gradito il comportamento, aprendosi in maniera sarcastica via radio: "Bravo Carlos, complimenti. Bel sorpasso all'ultima curva...".