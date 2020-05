Ferrari, Leclerc saluta Vettel: "Tra noi momenti di tensione ma sempre rispetto, grazie di tutto"

"È stato un grande onore per me essere tuo compagno di squadra. Abbiamo avuto alcuni momenti di tensione in pista. Alcuni molto buoni e altri che non sono finiti come volevamo entrambi, ma c'era sempre rispetto, anche se dall'esternio non era percepito in questo modo". Così, attraverso i suoi profili social, Charles Leclerc saluta Sebastian Vettel, che a fine stagione saluterà la Ferrari. "Non ho mai imparato così tanto come ho fatto con te come mio compagno di squadra. Grazie di tutto Seb", ha aggiunto il pilota monegasco.